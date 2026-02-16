Подробиці інциденту, а також деталі розслідування повідомили в поліції Києва, на сторінці СБУ, а також у пресслужбі столичної прокуратури.

Дивіться також На Львівщині батько застрелив 2 дітей і вбив себе: все, що відомо про жахливу трагедію

Що відомо про справу та як затримали підривників?

Інцидент стався ввечері 11 лютого 2026 року в Голосіївському районі Києва, а саме на вулиці Тарасівський. Там пізно ввечері пролунав вибух через підрив автомобіля.

Наслідки теракту в столиці: дивіться фото поліції та прокуратури

Підозрювані – 29-річний українець та 47-річний громадянин Німеччини, який раніше служив у Збройних силах України, але самовільно залишив частину на Сумщині та переховувався на заході країни.

Чоловіки познайомилися в одному з київських готелів і спілкувалися англійською мовою. Іноземець, перебуваючи в статусі дезертира, представився українським розвідником і залучив молодшого спільника до виготовлення саморобного вибухового пристрою з дистанційним керуванням.

Для реалізації плану російські куратори через підставних осіб придбали вживаний фургон Peugeot Partner і доручили переобладнати його нібито під реанімобіль для евакуації поранених бійців Сил оборони.

Зловмисники обманом залучили ветерана війни, який щиро бажав допомогти армії. Він отримав кошти, придбав авто, нанес медичні позначки, встановив кисневі та газові балони, ноші, засоби зв'язку та навіть вебкамеру з віддаленим доступом.

Насправді ж газобалонне обладнання мало посилити руйнівну силу вибуху, а камера дозволяла російським спецслужбам дистанційно стежити за процесом і паркуванням машини. Після переобладнання виконавці забрали фургон, заклали в нього вибухівку та припаркували поблизу будівлі СБУ.

Детонація мала відбутися в запланований момент, але сталася передчасно. На щастя, ніхто з людей не постраждав, проте вибух пошкодив навколишні будівлі та сусідні автомобілі.

Момент підриву фіксувала камера, встановлена на іншому авто: дивіться відео поліції

Завдяки оперативним діям Головного управління внутрішньої безпеки СБУ, спільно з Національною поліцією та спецпідрозділом КОРД, підривніків вдалося затримати.

Під час обшуків у місцях їхнього тимчасового перебування слідчі вилучили комплектуючі для бомб, інструкції з виробництва вибухівки, піротехнічні гранати, камери спостереження, SIM-карти для потенційних нових атак, а також речові докази.

Подробиці затримання зловмисників: дивіться фото поліції, прокуратури, СБУ

Варто зауважити, що в листуванні одного з підозрюваних знайши звіти кураторам російських спецслужб про виконану операцію. Слідчі СБУ кваліфікували подію як теракт і повідомили обом чоловікам про підозру за частиною 2 статті 258 Кримінального кодексу України. Мовиться про терористичний акт, вчинений за попередньою змовою.

Зараз зловмисники під вартою, їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Більше про подібні випадки