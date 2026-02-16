На місці працюють слідчі, вибухотехніки та інші служби, правоохоронці встановлюють усі обставини події. Про це повідомляє Національна поліція в Одеській області.

Дивіться також На Дніпропетровщині граната розірвалася просто в салоні автомобіля: там перебував чоловік

Що відомо про вибух?

У Київському районі Одеси зранку 16 лютого вибухнув автомобіль. Повідомлення про інцидент надійшло до поліції на спецлінію 102.

За інформацією правоохоронців, подія сталася на вулиці Академіка Корольова – вибухнув автомобіль Toyota. Унаслідок події постраждав 56-річний чоловік, його госпіталізували. Автівки, які стояли поруч, також пошкоджено.

Наразі на місці працюють оперативники, слідчі, криміналісти та вибухотехніки поліції. Правову кваліфікацію інциденту нададуть після з’ясування всіх обставин.

Правоохоронці встановлюють причини вибуху та перевіряють усі можливі версії.

Де ще фіксували вибухи автівок?