На месте работают следователи, взрывотехники и другие службы, правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия. Об этом сообщает Национальная полиция в Одесской области.

Что известно о взрыве?

В Киевском районе Одессы утром 16 февраля взорвался автомобиль. Сообщение об инциденте поступило в полицию на спецлинию 102.

По информации правоохранителей, происшествие произошло на улице Академика Королева – взорвался автомобиль Toyota. В результате происшествия пострадал 56-летний мужчина, его госпитализировали. Машины, которые стояли рядом, также повреждены.

Сейчас на месте работают оперативники, следователи, криминалисты и взрывотехники полиции. Правовую квалификацию инцидента предоставят после выяснения всех обстоятельств.

Правоохранители устанавливают причины взрыва и проверяют все возможные версии.

Где еще фиксировали взрывы автомобилей?