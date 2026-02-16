На месте работают следователи, взрывотехники и другие службы, правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия. Об этом сообщает Национальная полиция в Одесской области.
Смотрите также На Днепропетровщине граната разорвалась прямо в салоне автомобиля: там находился мужчина
Что известно о взрыве?
В Киевском районе Одессы утром 16 февраля взорвался автомобиль. Сообщение об инциденте поступило в полицию на спецлинию 102.
По информации правоохранителей, происшествие произошло на улице Академика Королева – взорвался автомобиль Toyota. В результате происшествия пострадал 56-летний мужчина, его госпитализировали. Машины, которые стояли рядом, также повреждены.
Сейчас на месте работают оперативники, следователи, криминалисты и взрывотехники полиции. Правовую квалификацию инцидента предоставят после выяснения всех обстоятельств.
Правоохранители устанавливают причины взрыва и проверяют все возможные версии.
Где еще фиксировали взрывы автомобилей?
В Подольском районе Киева взорвался автобус. Он стоял пустым на конечной остановке, когда подорвался после начала движения. По данным полиции, никто не пострадал.
Во дворе жилого дома на улице Героев Днепра в Киеве взорвался автомобиль. Тогда в результате этого пострадал военнослужащий. Событие квалифицировали как теракт. Впоследствии правоохранители задержали 24-летнюю женщину, которая, выполняя задание российских спецслужб, взорвала машину. Ей грозит до десяти лет заключения.
В Корсунь-Шевченковском полностью сгорел автомобиль, принадлежавший местному депутату Виталию Сторожуку. Сам чиновник успел выбраться из салона и не получил травм.