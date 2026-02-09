У машині ВАЗ у цей час був 37-річний чоловік. Подробиці інциденту розповідають у Нацполіції Дніпропетровської області.

Які наслідки розриву гранати в автомобілі?

Детонація боєприпасу сталася близько 15:00. Як повідомили місцеві правоохоронці, чоловік, який перебував в автомобілі зазнав важких травм та загинув на місці.

Причиною вибуху, за попередніми даними, стало необережне поводження з гранатою. Поліція розслідує всі обставини інциденту. За фактом нього відкрили кримінальне провадження.



Авто, у якому вибухнула граната / Фото Суспільного

Місцева мешканка Оксана розповіла журналістам Суспільного, що раніше ніколи не бачила машину, у якій здетонувала граната.

Ніколи не бачила те авто, на тому місці завжди стоїть машина таксиста. Червону я ніколи не бачила,

– пояснила жінка.

Нагадаємо, 6 лютого в Київському районі Одеси вибухнув автомобіль, внаслідок чого загинув його 21-річний власник. СБУ кваліфікувала інцидент як терористичний акт.

Де ще ставалися подібні випадки з підривом авто?