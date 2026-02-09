У машині ВАЗ у цей час був 37-річний чоловік. Подробиці інциденту розповідають у Нацполіції Дніпропетровської області.
Які наслідки розриву гранати в автомобілі?
Детонація боєприпасу сталася близько 15:00. Як повідомили місцеві правоохоронці, чоловік, який перебував в автомобілі зазнав важких травм та загинув на місці.
Причиною вибуху, за попередніми даними, стало необережне поводження з гранатою. Поліція розслідує всі обставини інциденту. За фактом нього відкрили кримінальне провадження.
Авто, у якому вибухнула граната / Фото Суспільного
Місцева мешканка Оксана розповіла журналістам Суспільного, що раніше ніколи не бачила машину, у якій здетонувала граната.
Ніколи не бачила те авто, на тому місці завжди стоїть машина таксиста. Червону я ніколи не бачила,
– пояснила жінка.
Нагадаємо, 6 лютого в Київському районі Одеси вибухнув автомобіль, внаслідок чого загинув його 21-річний власник. СБУ кваліфікувала інцидент як терористичний акт.
Де ще ставалися подібні випадки з підривом авто?
4 січня вдень у дворі житлового будинку на вулиці Героїв Дніпра в Києві вибухнув автомобіль. Тоді внаслідок цього постраждав військовослужбовець. Подію кваліфікували як теракт. Згодом правоохоронці затримали 24-річну жінку, яка, виконуючи завдання російських спецслужб, підірвала машину. Їй загрожує до десяти років ув'язнення.
24 грудня в Корсунь-Шевченківському повністю згорів автомобіль, що належав місцевому депутату Віталію Сторожуку. Сам посадовець встиг вибратися з салону й не отримав травм.
Вранці 18 серпня в Подільському районі столиці вибухнув автомобіль, пофарбований у військовий колір. Власник машини дістав легкі поранення.