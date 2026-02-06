Вранці 6 лютого на спецлінію 102 надійшло повідомлення про вибух автомобіля Toyota на вулиці Академіка Корольова, повідомляє поліція.

Що відомо про вибух автівки в Одесі?

За попередньою інформацією, внаслідок вибуху загинув 21-річний власник транспортного засобу.

На місці працюють оперативники, слідчі, криміналісти, співробітники вибухотехнічної та кінологічної служб обласної поліції. Правова кваліфікація події буде надана після з'ясування всіх обставин.

У мережі пишуть, що автівку підірвали. Втім, наразі офіційного підтвердження цієї інформації немає.

Зауважимо, що в Україні не вперше вибухають автівки. І не рідко – це саме теракти.

Так, вдень 4 січня у Києві у дворі будинку по вулиці Героїв Дніпра вибухнув автомобіль, внаслідок чого постраждав військовий. Інцидент кваліфікували як терористичний акт. Пізніше правоохоронці затримали 24-річну дівчину, яка підірвала авто на замовлення росіян. Ворожій агентці загрожує до 10 років позбавлення волі.

Інші інциденти, пов'язані із вибухами автомобілів в Україні