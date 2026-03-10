За хабар чоловіки пообіцяли "знешкодити" будь-які проблеми з купівлею або приватизацією нерухомості. Про це повідомили в СБУ.

Як СБУ затримала на хабарі керівників компанії?

СБУ 10 березня повідомила про затримання заступника та самого голови компанії "Автомобільні дороги України". Комплекс намагався придбати волинський бізнесмен.



Затримання керівника компанії / Фото СБУ

Чоловіків затримали "на гарячому" під час спроби отримати першу частину хабаря. Під час обшуків слідчі вилучили телефони з усіма доказами правопорушення.

Посадовцям повідомили про підозру за одержання неправомірної вигоди службовою особою. Обом загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

