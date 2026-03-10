За взятку мужчины пообещали "обезвредить" любые проблемы с покупкой или приватизацией недвижимости. Об этом сообщили в СБУ.
Как СБУ задержала на взятке руководителей компании?
СБУ 10 марта сообщила о задержании заместителя и самого председателя компании "Автомобильные дороги Украины". Комплекс пытался приобрести волынский бизнесмен.
Задержание руководителя компании / Фото СБУ
Мужчин задержали "на горячем" при попытке получить первую часть взятки. Во время обысков следователи изъяли телефоны со всеми доказательствами правонарушения.
Должностным лицам сообщили о подозрении за получение неправомерной выгоды должностным лицом. Обоим грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Что известно о случаях со взяточничеством в Украине?
Судью Киевского районного суда Одессы Людмилу Салтан признали виновной во взяточничестве и приговорили к 6 годам заключения. Ей также запретили в течение 3 лет занимать государственные должности.
НАБУ и САП сообщили о подозрении экс-главе Ивано-Франковской областной прокуратуры Роману Химе и его подчиненному в вымогательстве 100 тысяч долларов и процентов от подрядов.
На взятке разоблачили командующего логистики Командования Воздушных сил ВСУ и начальника Управления СБУ в Житомирской области, причастных к хищению средств, предназначенных для оборонного строительства.