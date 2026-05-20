Про це повідомив радник міністра оборони України Сергій Стерненко.

Що відомо про обшуки в управліннях Нацполіції?

Ймовірно, йдеться про перевірку й затримання високопосадовців на отриманні хабара.

24 Канал звернувся до СБУ та ОГП за офіційним коментарем щодо ситуації. У разі відповіді й отримання деталей ми обов'язково надамо оновлену інформацію.

Кого ще затримували за підозрою в хабарництві?

У квітні посадовця Укрзалізниці викрили на отриманні 100 тисяч доларів хабаря за сприяння у питаннях демонтажу залізничної колії. Після інциденту компанія відсторонила його від посади, заявила про співпрацю з правоохоронними органами та розпочала внутрішню перевірку.

Також 29 квітня СБУ разом із прокуратурою Київської області затримала представників одного з ТЦК у Білій Церкві. Прокуратура в коментарі для 24 Каналу підтвердила проведення слідчих дій, пов'язаних з розслідуванням корупційних схем. Окремих військових ТЦК підозрюють у вимаганні грошей за "вирішення питань" із мобілізацією, зокрема за зняття з розшуку.

Крім того, у березні ДБР затримало колишнього керівника одного з підрозділів забезпечення Нацгвардії. За даними слідства, він намагався незаконно оформити собі фіктивну інвалідність ІІ групи, щоб уникнути перебування на військовому обліку.