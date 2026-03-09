Про інцидент, що стався ще у квітні 2025 року, детальніше розповіли в місцевому медіа "Перший Криворізький" з посиланням на судовий вирок.

Як школяр підпалив синагогу?

Повідомляється, що підліток заздалегідь підготував пляшки із запальною сумішшю, після чого прийшов до будівлі синагоги на вулиці Гірничих Інженерів.

Хлопець кинув у двері синагоги 2 коктейлі Молотова, через що вони спалахнули й пошкодилися.

На суді неповнолітній визнав свою провину й зізнався, що шкодує про скоєне. Він розповів, що хотів здобути авторитет серед однолітків, тому й наважився на вчинок. Загалом завдані збитки хлопець відшкодував у повному обсязі, тож матеріальних претензій до нього не залишилося.

Водночас суд визнав підлітка винним за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне пошкодження чужого майна шляхом підпалу.

Однак попри щире каяття, юний вік підсудного, відшкодування збитків, позитивні характеристики хлопця та висновок пробації, суд призначив йому не таке суворе покарання, ніж передбачає закон.

Так, підліток отримав 2 роки пробації. Окрім того, він має регулярно з'являтися до органу пробації, повідомляти про зміну місця проживання чи навчання, не виїжджати за кордон без дозволу, пройти онлайн-курс і виконувати заходи пробаційної програми.

Що відомо про останні подібні інциденти на Дніпропетровщині?