На жаль, є поранені та загиблий. Про це повідомили в Дніпропетровській ОВА.

Що відомо про обстріл Кривого Рогу сьогодні?

2 березня окупанти атакували Криворізький район, є поранені.

Росіяни завдали удару по транспортній інфраструктурі. Сталася пожежа. (…) Один з постраждалих у вкрай важкому стані. На місці працюють усі екстрені служби. Надають допомогу людям та ліквідують наслідки атаки,

– написав Олександр Ганжа з Дніпропетровської ОВА.

В ДСНС поки що не коментували можливі наслідки, як і в Укрзалізниці.

В Повітряних силах писали, що Дніпропетровщину атакують дрони. Окрім цього, на схід області окупанти пускали КАБи.

Постраждалих більше, одна людина загинула

Швидко стало відомо, що поранених не 4, а 5. Оскільки в лікарні четверо дорослих, а п'ята постраждала – 10-річна дівчинка, яка лікуватиметься амбулаторно.

У лікарні помер чоловік, який зазнав поранень через атаку на Криворіжжя. Кількість травмованих зросла до семи. Крім 10-річної дівчинки, поранено хлопця 17 років. У медзакладі залишається п'ятеро потерпілих. Їхній стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості,

– уточнили згодом у Суспільному.

Це була атака по поїзду, який їхав

Віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба розповів, що атака була на цивільний поїзд.

У Криворізькому районі Дніпропетровської області ворожий дрон вдарив по одному з вагонів приміського поїзда, який перебував у русі. На жаль, одна людина загинула. Приносимо співчуття родині та близьким. За попередньою інформацією, травмовано сім пасажирів,

– написав міністр.

Локомотивна бригада негайно зупинила поїзд. Пасажирів евакуювали.

На місце оперативно прибули рятувальники ДСНС, залізничники та фельдшер із найближчих станцій і депо.

Зараз організовують подальше перевезення всіх пасажирів до пунктів призначення.

Транспорт на Дніпропетровщині під ударом

28 лютого росіяни били по одній зі станцій на Дніпропетровщині. Тоді спалахнула пожежа та постраждав машиніст.

Олексій Кулеба написав, що це чергова спроба Росії зірвати роботу цивільної логістики. Адже ворог системно атакує інфраструктуру, яка забезпечує рух, евакуацію та постачання по всій країні.