Коли дівчинку привезли до лікарні, вона була у дуже важкому стані. У неї виявили внутрішньочерепну гематому та закриту черепно-мозкову травму. Дитина впала у мозкову кому. Про це розповів генпрокурор Руслан Кравченко.

Чому померла 10-річна дівчинкка у Нікополі?

По дорозі до медзакладу 23-річна мачуха стверджувала, що дівчинка травмувалася, коли впала на вулиці. Пізніше жінка змінила версію. Вона визнала, що вдарила дитину, внаслідок чого та впала і вдарилася об підлогу. Мачуха каже, що розлютилася через те, що падчерка взяла її косметичку.

Втім, зовнішній стан дитини вказував на те, що насильство було не одноразовим. Його дівчинка зазнавала на постійній основі. У неї на тілі були численні синці та гематоми, рвані рани на шиї від нігтів, сліди ударів різного ступеня давності.

Зрештою, мачуха зізналася, що била падчерку, бо та "не слухалася" і є їй "нерідною".

Батько на момент трагедії був на роботі. За його словами, нічого у стані доньки, що викликало б у нього занепокоєння, він не помічав.

На обліку соцслужб родина не перебувала. У сім'ї є ще двоє спільних дітей – хлопчик 2024 року народження та дівчинка 2022 року народження. Їхній стан задовільний, вони перебувають з батьком.

Відомо, що мачусі вручили підозру в завданні умисного тяжкого тілесного ушкодення, що спричинило смерть дитини. Їй також обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

