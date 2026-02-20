17 лютого неповнолітня Анастасія Ситнікова зникла в Соборному районі міста. Кілька днів про її місцезнаходження нічого не було відомо, передає поліція.

Що відомо про зникнення Анастасії?

Повідомлення про зникнення дівчини 2011 року народження надійшло до поліції 18 лютого. Зазначалося, що вона була одягнена у білу куртку, світло-сині джинси, кросівки Nike біло-чорного кольору.

Втім, згодом стало відомо, що пошук Анастасії зупинено. На жаль, дівчину знайшли мертвою.

Нагадаємо, що нещодавно розголосу набула подія, що трапилася у Чернівецькій області. Там два дні розшукували 13-річну Юлію Волощук. На щастя, ця історія мала щасливе завершення. Дівчинку знайшли живою і неушкодженою. Виявилося, що її викрав 37-річний чоловік, заманивши до автомобіля пропозицією підвести. Далі зловмисник вивіз та утримував дитину проти її волі в оселях родичів у Чернівецькому районі. З дівчинкою працюють психологи, а її викрадачеві загрожує ув'язнення.

