17 лютого неповнолітня Анастасія Ситнікова зникла в Соборному районі міста. Кілька днів про її місцезнаходження нічого не було відомо, передає поліція.
Що відомо про зникнення Анастасії?
Повідомлення про зникнення дівчини 2011 року народження надійшло до поліції 18 лютого. Зазначалося, що вона була одягнена у білу куртку, світло-сині джинси, кросівки Nike біло-чорного кольору.
Втім, згодом стало відомо, що пошук Анастасії зупинено. На жаль, дівчину знайшли мертвою.
Нагадаємо, що нещодавно розголосу набула подія, що трапилася у Чернівецькій області. Там два дні розшукували 13-річну Юлію Волощук. На щастя, ця історія мала щасливе завершення. Дівчинку знайшли живою і неушкодженою. Виявилося, що її викрав 37-річний чоловік, заманивши до автомобіля пропозицією підвести. Далі зловмисник вивіз та утримував дитину проти її волі в оселях родичів у Чернівецькому районі. З дівчинкою працюють психологи, а її викрадачеві загрожує ув'язнення.
Інші інциденти, пов'язані зі зникненням дітей в Україні
- 5 жовтня на Вінниччині зникла 15-річна дівчина – вона не приїхала на навчання в Іллінці. Правоохоронці встановили, що напередодні дівчина домовилась про зустріч із чоловіком, з яким познайомилась у соцмережах. Підозрюваним виявився 26-річний військовий, який самовільно залишив частину. Чоловіка розшукали та затримали. Він зізнався у злочині. За даними поліції, після зустрічі він убив дівчину в закинутому будинку родичів, а тіло сховав у колодязі.
- 4 вересня близько 5-ї ранку 16-річна Дар'я Ткачова пішла з дому, залишивши прощальну записку. Зміст записки правоохоронці не розголошують. Майже дві доби поліція та волонтери шукали дівчину в районі Зарічного, опитували людей і залучили кінологів. До пошуків також приєдналися водолази, які працювали на водоймі біля мосту. Увечері 6 вересня у водоймі знайшли тіло дівчини.
- 16-річну Анастасію Парфенову, яка зникла в Одесі, знайшли мертвою на Львівщині майже через півтора тижні після зникнення. Тіло дівчини було виявлено у полі у Львівському районі, і попередньо на ньому не виявлено ознак насильницької смерті.