Чоловік зізнався у скоєному та пояснив, що в такий спосіб намагався приховати статеві стосунки з неповнолітньою. Національна поліція повідомила нові деталі злочину, передає 24 Канал.

Що відомо про вбивство на Вінниччині?

Зверніть увагу, 18+! Текст містить інформацію, яка може шокувати читача. Не рекомендовано до перегляду неповнолітнім і людям із чутливою психікою.

Чоловіка розшукали та затримали оперативники карного розшуку. Він розповів, що вступив у статеві зносини з неповнолітньою, після чого, намагаючись приховати злочин, у закинутому будинку своїх родичів битою завдав декілька смертельних ударів дівчині по голові, а тіло викинув у колодязь і присипав камінням.

Рятувальники та правоохоронці добу намагалися дістати жертву за допомогою спеціальної техніки з дна криниці, завширшки менш як пів метра. У середу, 8 жовтня, тіло відправили на судово-медичну експертизу для встановлення остаточної причини смерті та інших відомостей.

Підозрюваним виявився військовий, що пішов у СЗЧ. Йому інкримінують умисне вбивство та дезертирство, а суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

Після проведення відповідних експертиз, вирішуватиметься питання щодо додаткової кваліфікації. Розслідування триває,

– написали в поліції.

Нагадаємо, 5 жовтня дівчина мала поїхати на навчання у місто Іллінці на Вінниччині, однак на заняттях не з'явилася. Її рідні звернулись до правоохоронців наступного дня.

Зачіпкою в розшуку стала інформація про спілкування потерпілої з чоловіком. Вони познайомились у соцмережах, а напередодні трагедії домовились про зустріч.

