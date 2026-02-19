Про це повідомили у ГУНП Тернопільщини.
Дивіться також З вилами і стрільбою: на Буковині затримання переросло у сутичку з правоохоронцями
Чи підтвердився випадок сказу на Тернопільщині?
Як розповіли у поліції, жінка повідомила медикам, що могла заразитися сказом в період з 18 по 22 грудня 2025 року. Тоді вона намагалася розборонити лисицю, яка забігла на подвір'я, із собаками.
Через три дні після події одна із собак загинула. А жінка 16 лютого звернулася до лікарів через погіршення самопочуття. Медики не виявили у неї сказу, але пацієнтка лікується амбулаторно.
Водночас, за даними правоохоронців, ветеринари ексгумували тіло собаки і відібрали зразки для дослідження. Аналізи підтвердили наявність вірусу сказу у тварини.
У населеному пункті, де зафіксували випадок сказу, створили спеціальну комісію для проведення безплатної вакцинації домашніх тварин,
– запевнили в поліції.
Останні новини про напади тварин
Раніше повідомлялось, що у Львівській обласній інфекційній лікарні після укусу безпритульного кошеняти померла жінка. Медики припускали зараження сказом через характерні симптоми. Остаточний діагноз на той час ще не підтвердили.
У 2025 році в одному з районів Києва собака породи кане-корсо напав на жінку. Вона отримала рвані рани плеча та перелом ноги. Поліція розпочала кримінальне провадження.
Раніше у Туреччині лев втік із зоопарку і напав на фермера. Чоловіка доправили до лікарні з травмами, а тварину згодом застрелили.