Про це повідомили у ГУНП Тернопільщини.

Чи підтвердився випадок сказу на Тернопільщині?

Як розповіли у поліції, жінка повідомила медикам, що могла заразитися сказом в період з 18 по 22 грудня 2025 року. Тоді вона намагалася розборонити лисицю, яка забігла на подвір'я, із собаками.

Через три дні після події одна із собак загинула. А жінка 16 лютого звернулася до лікарів через погіршення самопочуття. Медики не виявили у неї сказу, але пацієнтка лікується амбулаторно.

Водночас, за даними правоохоронців, ветеринари ексгумували тіло собаки і відібрали зразки для дослідження. Аналізи підтвердили наявність вірусу сказу у тварини.

У населеному пункті, де зафіксували випадок сказу, створили спеціальну комісію для проведення безплатної вакцинації домашніх тварин,

– запевнили в поліції.

