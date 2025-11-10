Шансів вижити у пацієнтки не було, бо це захворювання не лікується. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ZAXID.NET.

Що відомо про смерть жінки у Львові через сказ?

Завідувачка 4-го діагностичного відділення лікарні Таміла Алексанян пояснила журналістам, що до інфекційної лікарні Львова пацієнтку з Волині госпіталізували на початку листопада. В одній із лікарень Волині у неї спершу лікували енцефаліт (запалення головного мозку), але стан пацієнтки погіршувався. Тоді її перевели в інфекційну лікарню Львова. Пацієнтку відразу госпіталізували в реанімаційне відділення. Та невдовзі у неї виникли клінічні симптоми сказу.

Пацієнтка була збуджена, у неї виникали судоми буквально усіх м’язів, які неможливо було зняти, виникла слинотеча, а потім почалася паралітична стадія. Її перевели на ШВЛ і 9 листопада вона померла,

– розповіла Алексанян.

Пацієнтці поставили попередній клінічний діагноз – сказ, але його ще мають підтвердити лабораторно.

Жінка заразилася 8 серпня, коли поверталася з кладовища. Вона побачила і підібрала маленького кота, який її укусив. Втім, на укус спочатку не звернули увагу ні сама жінка, ні лікарі.

Що варто знати про сказ?

Сказ – це гостре інфекційне захворювання, що вражає центральну нервову систему і є смертельно небезпечне. Вірус людині передається від хворих тварин через укус, ослинення шкіри чи слизових оболонок, особливо якщо на них є мікротравми.

Щоб запобігти захворюванню варто:

Уникати контактів з безпритульними та дикими тваринами.

Вчасно вакцинувати від сказу домашніх тварин.

Якщо покусала або послинила підозріла (невідома) чи дика тварина, місце укусу слід ретельно промити під струменем теплої води господарським милом, краї рани обробити спиртом або йодом (перекисень не підійде), накласти пов`язку і якомога швидше звернутися до лікаря, щоб провести антирабічне лікування.

Якщо вкусила відома домашня тварина, слід встановити за нею ветеринарне спостереження.

Нагадаємо, що у 2019 році у Львові виявили сказ у покинутого собаки. Собаку на прізвисько Кекс закрили у сумці та покинули просто посеред міського парку 21 квітня. В той день його знайшли волонтери та віддали до комунальної ветеринарної клініки "Лев".