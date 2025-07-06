Лев утік із зоопарку Land of Lions у Манавгаті. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Associated Press.

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У Туреччині лев утік із зоопарку

Самець лева на ім’я Зевс вночі утік зі своєї клітки в зоопарку Land of Lions, розташованого в курортному місті Манавгат на середземноморському узбережжі. Вже за кілька годин він напав на 53-річного фермера Сулеймана Кіра – чоловік спав на подвір’ї після роботи на фісташковій плантації.

Я почув шурхіт. Коли підняв покривало, лев стрибнув на мене. Ми боролися, билися... Я схопив його за шию і стиснув. У цей момент він трохи відбіг,

– розповів чоловік.

Патрульні, які шукали хижака, почули шум боротьби і відлякали лева пострілами в повітря.

Фермера госпіталізували з травмами голови, плеча й ніг. Невдовзі лева виявили в лісовій зоні неподалік і застрелили.

На сайті Land of Lions зазначено, що в парку утримується "найбільша у світі лев’яча родина" – понад 30 тварин. Також у зоопарку є тигри, ведмеді й вовки.

Обставини того, як тварині вдалося втекти, з'ясовуються.