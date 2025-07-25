На інцидент вже відреагували правоохоронці. Про це пише 24 Канал з посиланням на поліцію Києва.

Дивіться також Хотів втопити в морі: одеситу, який знущався із собаки, повідомили про підозру

Що відомо про напад собак на жінку?

Увечері 25 липня до поліції надійшло повідомлення про напад бійцівського собаки на людину. Як з'ясували поліцейські, 63-річна місцева мешканка вигулювала собаку породи джек-рассел. У той час у сквері інша жінка вигулювала двох собак породи кане-корсо. Один із псів раптово зірвався з повідця та напав на джек-рассела.

Потерпіла намагалась врятувати домашнього улюбленця, але втратила рівновагу та впала на землю і в цей час бійцівський собака її вкусив, спричинивши тілесні ушкодження у вигляді рваних ран плеча,

– йдеться в повідомленні правоохоронців.

Крім того, внаслідок падіння жінка зламала ногу.

За словами мешканців району, цих собак часто вигулюють без намордників. Так було і в момент нападу на жінку. Також, господарі нібито іноді навіть відпускають тварин з повідців.

Поліція вже відкрила кримінальне провадження за статтею ККУ "необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження". Обвинуваченій власниці бійцівських собак загрожують виправні роботи або позбавлення чи обмеження волі до двох років.

Нагадаємо, у Київській області у травні собака напав на сімох школярів. Унаслідок нападу діти дістали поранення та були госпіталізовані.