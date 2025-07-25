Про це пише 24 Канал з посиланням на поліцію Одеської області.

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Що загрожує чоловікові за спробу втопити собаку?

Кілька днів тому поліцейські отримали повідомлення від свідків, які помітили, що на одному з пляжів чоловік намагався втопити собаку в морі. Тварину вдалося врятувати, однак факт жорстокого поводження з твариною правоохоронці зареєстрували. Того ж дня вони встановили особу 38-річного чоловіка та розпочали проти нього кримінальне провадження.

Відомо, що житель Одеси прийшов до моря із собакою свого знайомого. Коли він купався, то кілька разів силоміць спробував затягнути на глибину тварину. У ситуацію втрутилися небайдужі люди, завдяки яким поліцейські передали тварину до ветеринарної клініки. У собаки стався набряк легень, він перебуває під наглядом спеціалістів.

Фігурант справи свої дії пояснити не зміг. Тепер чоловікові загрожує позбавлення волі строком до 8 років. Доброславська окружна прокуратура підозрює його в жорстокому поводженні з тваринами, що призвели до тілесних ушкоджень.

Нагадаємо, у Кременчуці Полтавської області чоловік привселюдно знущався з власного собаки. Коли на допомогу тварині прийшли люди, кат погрожував їх вбити. Чоловік був п'яний. одна зі співробітниць закладу все ж врятувала чотирилапого та викликала поліцію.