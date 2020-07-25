На инцидент уже отреагировали правоохранители. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на полицию Киева.

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Что известно о нападении собак на женщину?

Вечером 25 июля в полицию поступило сообщение о нападении бойцовской собаки на человека. Как выяснили полицейские, 63-летняя местная жительница выгуливала собаку породы джек-рассел. В то время в сквере другая женщина выгуливала двух собак породы кане-корсо. Один из псов внезапно сорвался с поводка и напал на джек-рассела.

Потерпевшая пыталась спасти домашнего любимца, но потеряла равновесие и упала на землю и в это время бойцовская собака ее укусила, вызвав телесные повреждения в виде рваных ран плеча,

– говорится в сообщении правоохранителей.

Кроме того, в результате падения женщина сломала ногу.

По словам жителей района, этих собак часто выгуливают без намордников. Так было и в момент нападения на женщину. Также, хозяева якобы иногда даже отпускают животных с поводков.

Полиция уже открыла уголовное производство по статье УКУ "неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение". Обвиняемой владелице бойцовских собак грозят исправительные работы или лишение или ограничение свободы до двух лет.

Напомним, в Киевской области в мае собака напала на семерых школьников. В результате нападения дети получили ранения и были госпитализированы.