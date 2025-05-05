Происшествие произошло возле двух лицеев Броваров. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на городского голову Игоря Сапожко.

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Что известно о нападении животного на детей в Броварах

Около 13:00, когда дети возвращались домой из школы, на них выбежала собака. Животное было агрессивным и напало на семерых школьников. В результате дети получили травмы легкой и средней степени тяжести и были госпитализированы.

Медики оказали детям помощь и сделали прививки. Сообщение о нападении собаки на детей передали в полицию, Госпродпотребслужбы и отдела лабораторных исследований. Специалисты проводят необходимые расследования.

Очевидцы происшествия сообщили, что собака выглядела ухоженной, поэтому, вероятно, имеет хозяев.

Мэр Броваров Игорь Сапожко пообещал взять под личный контроль ситуацию относительно события, которая, к счастью, не закончилась трагически.

Городская власть ищет свидетелей нападения на детей. Если горожане что-то видели, они могут сообщить об этом в Контакт-центр по номерам (04594) 6-11-11, (067) 483-43-68 и (093) 170-82-92.

Напомним, подобный инцидент произошел 15 апреля в Первомайске Николаевской области. Немецкая овчарка ходила без хозяев по улицам города и бросалась на людей. В какой-то момент собака напала на 9-летнего мальчика, нанеся ему ранения. На место оперативно приехали полицейские, которым пришлось обезвредить животное с помощью оружия.