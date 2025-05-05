Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на соцсети.

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Мужчины угрожали детям расправой

На Левандовском озере случился ужасный инцидент. Так, компания мужчин ловила рыбу, однако одну из них спрятала в пакет, а не отпустила обратно в водоем, как того требуют правила. Этот поступок зафиксировали подростки, которые отдыхали возле озера.

Важно. На Левандовском озере разрешена только спортивная рыбалка. После вылова всех рыб отпускают обратно в водоем.

Мужчина выловил рыбу и спрятал в пакет: смотрите видео

После этого подростки подошли к мужчинам и сделали им замечание. Ребята отметили, что видели, как мужчины спрятали рыбу в пакет и попросили ее выпустить обратно в воду.

Однако на такое замечание незнакомцы отреагировали достаточно агрессивно. Один из мужчин начал угрожать детям физической расправой.

Я тебя сейчас ляпну здесь, ты и утонешь... Дай пистолет, я его застрелю,

– начал угрожать мужчина.

Эти угрозы подростки также сняли на видео, а после – обратились за помощью.

Мужчины начали угрожать из-за замечания: смотрите видео (Внимание! Присутствует нецензурная лексика,18+)

Впоследствии в общественной организации "Озеро Левандовское" сообщили, что нарушителей задержали сотрудники полиции. По предварительной информации, мужчин обвиняют в хулиганстве, ведь рыбу у них не обнаружили.

В комментарии 24 Каналу в пресс-службе полиции Львовской области подтвердили, что такой инцидент действительно был зафиксирован правоохранителями. Все лица уже установлены и будут привлечены к ответственности. Другие детали будут обнародованы официально позже.

Стоит отметить, что с 1 апреля 2025 года в Украине введена ежегодный весенне-летний запрет на вылов рыбы. Причина – начало нерестового периода.