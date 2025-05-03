Мальчику было 10 лет. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.

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Поиски ребенка продолжались 2 часа

Сообщение о том, что в местном пруду села Тростянец Коломыйского района утонул ребенок, поступило к спасателям в 18:26.

поисково-спасательные работы проводили водолазы, местная пожарная команда и мобильно-оперативная группа Коломыйского райуправления. Они продолжались 2 часа.

В 20:25 водолазами Коломыйской спасательно-водолазной станции тело ребенка было обнаружено и поднято на поверхность. Погибшего мальчика передано работникам полиции,

– сообщили спасатели.

️Важно! В ГСЧС призвали родителей не оставлять своих детей без присмотра возле водоемов и объяснять им правила безопасного поведения на воде.

Напомним, что накануне на Буковине в русле реки Прут нашли мертвой 13-летнюю девочку. Ее искали с 11 апреля.