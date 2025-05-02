Ребенок был жительницей села Чагор. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Черновицкой области.
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Что показала судебно-медицинская экспертиза
Поисками малолетней девочки занимались полицейские, спасатели, операторы БпЛА, военнослужащие, волонтеры и местные жители. Также были разосланы ориентировки в другие области.
От места, где в последний раз видели ребенка, полицейские вместе со спасателями постоянно проводили тщательный осмотр прилегающей территории и водоема с привлечением специалистов водолазных работ. Во время повторного обследования водоема операторы БпЛА ГУ ГСЧС с помощью спецтехники разыскали тело пропавшей девочки в русле реки Прут,
– сообщили в полиции.
Нашли ребенка примерно в 5 километрах от места исчезновения в пределах села Острица Магальской общины.
Ее тело направили на судебно-медицинскую экспертизу, которая установила, что причиной смерти стала механическая асфиксия из-за утопления.
Признаков насильственной смерти не обнаружено.
Полиция продолжает устанавливать обстоятельства и причины смерти девочки. Продолжается досудебное расследование.