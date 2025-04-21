Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Украины.

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На железной дороге от удара током пострадал ребенок

На одной из железнодорожных станций на Волыни мальчик залез на вагон-цистерну. В какой-то момент провода сильно ударили его током. Спасатели напоминают, что высоковольтные провода на железнодорожных путях представляют смертельную опасность даже если к ним не прикасаться.

К счастью, работники ГСЧС и железнодорожники быстро отреагировали. Линии сразу же обесточили, а спасатели сняли пострадавшего из вагона. Ребенка в сознании передали врачам.

Дорогие родители, рассказывайте детям о рисках – берегите их жизнь,

– призывают в ГСЧС.

Ребенка ударило током на вагоне поезда / Фото ГСЧС Украины

Подростки часто ищут экстрима и придумывают опасные игры. Сейчас стал популярным так называемый "зацепинг", когда дети прыгают по вагонам метро и железной дороги, а также вешаются на поезд, когда тот движется. В результате этих "развлечений" уже погибли несколько подростков. Один из них запрыгнул на поезд в Одесской области и умер от удара током. Подобный случай был и в Одессе. Там двое несовершеннолетних поднялись на вагон, в результате чего их ударило током. Один из юношей погиб сразу, другой – впоследствии в больнице.