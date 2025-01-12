Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Одесской области.

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По данным правоохранителей, трагическое событие произошло 11 января, около 20 часов на одной из железнодорожных станций. В полицию о трагедии сообщила дежурная.

Полицейские предварительно установили, что подросток поднялся на вагон грузового поезда, где получил удар электрическим током. К сожалению, мальчик умер по дороге в больницу,

– отметили в полиции.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии, после чего ей предоставят правовую квалификацию.

"Еще раз подчеркиваем, что железнодорожные станции и поезда расположены под высоковольтными линиями, которые опасны не только во время касания, но и на расстоянии", – резюмировали в полиции.

Полицейские также призвали взрослых контролировать досуг детей и постоянно напоминать им основные правила безопасного поведения.