Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Одещини.

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За даними правоохоронців, трагічна подія сталася 11 січня, близько 20-ї години на одній із залізничних станцій. У поліцію про трагедію сповістила чергова.

Поліцейські попередньо встановили, що підліток піднявся на вагон вантажного потяга, де отримав удар електричним струмом. На жаль, хлопчик помер дорогою в лікарню,

– зазначили у поліції.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії, після чого їй нададуть правову кваліфікацію.

"Вкотре наголошуємо, що залізничні станції та потяги розташовані під високовольтними лініями, які є небезпечними не лише під час торкання, а й на відстані", – резюмували у поліції.

Поліцейські також закликали дорослих контролювати дозвілля дітей та постійно нагадувати їм основні правила безпечної поведінки.