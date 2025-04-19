Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Киевской области.

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Что известно об инциденте с издевательством над подростком на Киевщине

В полиции отметили, что правоохранителям о происшествии сообщил брат потерпевшего. В результате инцидента несовершеннолетнему причинены моральные страдания и телесные повреждения.

Правоохранители провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению местонахождения обидчиков.

В течение часа оперативные работники установили трех злоумышленников. Ими оказались 29-летний и двое 26-летних жители Маловильшанской общины.

По местам жительства фигурантов и месту происшествия правоохранители провели обыски, во время которых изъяли орудия преступления и другие вещественные доказательства, которые зафиксировали специалисты-криминалисты,

– говорится в сообщении.

Всех молодых людей задержали в процессуальном порядке и поместили в изолятор временного содержания.

Полицейские задержали молодых людей, которые издевались над 16-летним подростком / Фото полиции Киевской области

Следователи также сообщили о подозрении трем злоумышленникам по факту пыток, совершенного по предварительному сговору группой лиц. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

В суде 3 подозреваемым избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога сроком на 60 суток.