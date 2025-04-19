Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Київської області.
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Що відомо про інцидент зі знущанням з підлітка на Київщині
У поліції зазначили, що правоохоронцям про подію повідомив брат потерпілого. Внаслідок інциденту неповнолітньому спричинено моральні страждання та тілесні ушкодження.
Правоохоронці провели комплекс оперативно-розшукових заходів щодо встановлення місцеперебування кривдників.
Упродовж години оперативні працівники встановили трьох зловмисників. Ними виявилися 29-річний та двоє 26-річних мешканці Маловільшанської громади.
За місцями проживання фігурантів та місцем події правоохоронці провели обшуки, під час яких вилучили знаряддя злочину та інші речові докази, які зафіксували спеціалісти-криміналісти,
– мовиться у повідомленні.
Усіх молодиків затримали у процесуальному порядку та помістили до ізолятора тимчасового тримання.
Поліцейські затримали молодиків, що знущалися з 16-річного підлітка / Фото поліції Київської області
Слідчі також повідомили про підозру трьом зловмисникам за фактом катування, вчиненого за попередньою змовою групою осіб. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі.
У суді 3 підозрюваним обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави строком на 60 діб.