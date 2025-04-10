Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію міста Дніпра.

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Що відомо про бійку у гімназії Дніпра

Правоохоронці розповіли, що у ході моніторингу соціальних мереж поліція виявила відео, на якому зафіксовано бійку між підлітками в одному з навчальних закладів Дніпра

На місце події оперативно прибули працівники ювенальної превенції Дніпровського районного управління поліції Nº2,

– мовиться у повідомленні.

Наразі поліцейські встановлюють всі обставини інциденту.

До цього у місцевих телеграм-каналах ширилося відео, де у Дніпрі підлітки влаштували бійку у роздягальні гімназії. За попередніми даними, інцидент стався у гімназії №131.

Раніше у Києві на Троєщині сталася бійка між неповнолітніми дівчатам. У поліції Києва встановили учасників бійки та розпочали кримінальне провадження за статтею про умисне легке тілесне ушкодження.