Це пов'язано з тим, що правопорушникам ще не виповнилося 16 років. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Громадське".

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Що відомо про справу щодо побиття 12-річної дівчинки

Юридична компанія "Міллер", яка в цій справі представляє потерпілу 12-річну дівчинку, повідомила виданню, що неповнолітнім та малолітнім фігурантам справи не оголосять підозри. Про неї не повідомлять і їхнім батькам, оскільки кримінальне законодавство України передбачає індивідуальну відповідальність.

Юристи зазначають, що лише один 16-річний фігурант справи про побиття дівчинки у Білій Церкві досяг віку кримінальної відповідальності, тому лише йому оголосили підозру. Однак, до неповнолітніх (14 – 16 років) та малолітніх (до 14 років) можуть застосовувати лише заходи виховного характеру.

Для цього проводять психологічні експертизи. Після них прокуратура визначить, які саме заходи запропонувати суду. Однак, до батьків правопорушників можуть застосувати санкції. Зокрема, через неналежне виконання батьківських обов'язків, що передбачає штраф.

Зазначимо, що справу передали до Головного управління Національної поліції в Київській області. Наразі триває активна стадія досудового розслідування, правоохоронці проводять експертизи та допити учасників подій.

На цьому тижні у суді заплановані допити учасників подій, які не є підозрюваними. Тобто є спеціальна процедура – допит свідка у судовому засіданні. Те, що ці неповнолітні й малолітні фігуранти скажуть у суді, буде основою для усієї справи надалі,

– кажуть в юридичній компанії.

Варто зауважити, що 5 березня в Київському апеляційному суді розглядатимуть апеляцію щодо запобіжного заходу для 16-річного підозрюваного. Додамо, що 22 січня Білоцерківський міськрайонний суд відправив його під варту до 20 березня.