Нині поліція встановила усіх учасників цього злочину. Що відомо про побиття, у якому стані зараз дівчинка та що відомо про підозрюваних – розповідає 24 Канал.

До теми У Білій Церкві на Київщині підлітки побили 12-річну дівчинку: поліція розслідує інцидент

Підлітки жорстоко побили 12-річну дівчинку

Пізно ввечері 19 січня у місцевих телеграм-каналах Білої Церкви з'явилися відео з побиттям дівчинки. Група підлітків оточила дитину й почала усіляко знущатися з неї. Неповнолітні били її ногами, обзивали, кидали на її адресу нецензурну лексику, клеїли жувальну гумку та вимагали гроші.

На опублікованих у мережі кадрах видно, що один з підлітків кілька разів застосовував проти дівчинки газовий/перцевий балончик. Дитину кілька разів вдарили по голові, а також лупцювали ногами. На відео також чути, що у постраждалої забрали телефон, а інший хлопець підліток почав вимагати 15 тисяч гривень, які дівчинка повинна "віддати до п'ятниці".

Інший хлопець заявив дівчині, що вона "має навчиться відповідати за свої слова та вчинки", а також додав, що вона "мусорнутися хотіла", а підліток на прізвисько "Жаба" зняв усі знущання підлітків з дівчинки на відео.

Ба більше, підлітки змусили дівчину стати на коліна та зробили з нею світлину. Чому виник конфлікт між дітьми – невідомо. У мережі поширювали версію, що буцімто до цього причетне розповсюдження наркотиків, однак наразі ця інформація не підтверджена.

Також голос за кадром назвав події "днем святого побиття", а після – став біля дівчинки й почав читати молитву "Отче наш".

У мережі повідомляють, що постраждала дівчинка – переселенка. За інформацією ТСН, нині батько дитини та двоє її братів захищають країну та дають відсіч російським окупантам.

Поліція розслідує побиття дитини

В ГУНП Київської області 19 січня повідомили, що до поліції від матері надійшло повідомлення, що підлітки побили її 12-річну доньку. Під час перевірки правоохоронці з'ясували, що тілесні ушкодження малолітній нанесли троє неповнолітніх – ровесниця потерпілої, 15 та 16-річні хлопці.

Також правоохоронці виявили відео з побиттям дівчинки та вищевказаними дітьми. Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування за фактом побиття неповнолітньої (стаття 125 Кримінального кодексу України). Санкція вказаної статті передбачає покарання штрафом до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк до 200 годин, або виправними роботами на строк до одного року.

Слід наголосити, що за дії неповнолітніх дітей відповідатимуть батьки.

Хто причетний до побиття та кому повідомили про підозри

Вже 21 січня поліція Київської області встановила, що до побиття та знущань з 12-річної дівчинки причетні 10 неповнолітніх віком від 10 до 16 років. Начальник ювенальної превенції Нацполіції Василь Богдан розповів, що перевіряється версія що дівчинка нібито розповсюджувала плітки про кількох учасників інциденту, а також однолітки її звинуватили у тому, що вона нібито пошкодила вхідні двері до квартири однієї з учасниць побиття і повинна заплатити 15 тисяч гривень за їх ремонт.

Погрожував, розпилив газовий балончик в обличчя та бив 12-річну 16-річний хлопець. За свої дії неповнолітній може отримати 12 років позбавлення волі. Крім того, дії підлітків перекваліфіковано на катування і вимагання грошей.

Юнакові вже висунуто підозру за фактом катування і вимагання грошей під час воєнного стану. 22 січня 16-річному підлітку обрали запобіжний захід – тримання під вартою до 20 березня 2025 року без права внесення застави.

До слова, у мережі стверджували, що підлітки, які били дівчинку, буцімто є дітьми чиновників та правоохоронців. Однак керівник слідчого управління ГУНП у Київській області Віктор Луговий під час брифінгу повідомив, що наразі відсутня будь-яка інформація про це. Водночас він додав, що ретельно перевіряється інформація про те, чи дійсно учасники побиття – діти чиновників.

Лубінець взяв справу під особистий контроль

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на побиття. Омбудсмен повідомив, що справу під особистий контроль взяв його представник у Київській області – Микита Козиренко.

Працівники Офісу омбудсмена вже зустрілися з постраждалою та її родиною, а також провели зустріч з директором школи, в якій навчаються учні причетні до цієї події. Лубінець наголошує, що керівництво запевнило, що будуть здійснені роз'яснювальні роботи як з учнями, так і з батьками щодо унеможливлення надалі аналогічних випадків.

Наше завдання – забезпечити дотримання прав потерпілої. Діти мають бути убезпечені від насильства! А у разі, якщо відбулося невідворотне – мають бути вжиті всі необхідні заходи!

– наголосив Лубінець.

Виконувач обов'язків голови Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник підтвердив, що нині потерпілій дівчинці надається уся необхідна допомога.

"Тримаємо цю резонансну ситуацію на контролі: нічого не буде замовчано. Цією подією ретельно займаються правоохоронці. Усіх учасників конфлікту встановлено, одному із хлопців вже повідомлено про підозру у катуванні та вимаганні коштів. Слідство триває", – повідомив Калашник.

В Київській ОВА додали, що нині разом з вчителями та шкільними психологами, офіцерами освітньої безпеки, ювенальними прокурорами вже активізували роботу з дітьми. Калашник наголосив, що подібні негативні ситуації не мають повторитися.

Мати підозрюваного 16-річного хлопця відреагувала на звинувачення

У середу, 22 січня, у Білоцерківському міськрайонному суді обрали запобіжний захід неповнолітньому 16-річному підозрюваному в катуванні 12-річної дівчинки та вимаганні коштів. Мати підозрюваного заявила, що планує подавати апеляцію, адже жінка переконана, що покарання повинні понести усі, хто причетний до побиття.

Він один, і з нього зробили демона. Хоча насправді це не так,

– заявила мати юнака.

Мама 16-річного підозрюваного додала, що син шкодує про свої дії.