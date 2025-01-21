Повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника ювенальної превенції Нацполіції Василя Богдана в етері телемарафону. Крім того, дії учасників злочину було перекваліфіковано.

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Чому між підлітками міг виникнути конфлікт

За словами Богдана, причиною конфлікту стали чутки про те, що дівчина нібито розповсюджувала плітки про кількох учасників інциденту.

Також підлітки звинуватили її в тому, що вона, начебто, пошкодила вхідні двері до квартири однієї з учасниць побиття і повинна заплатити 15 тисяч гривень за їх ремонт.

Поліція вже ідентифікувала 10 учасників побиття, віком від 10 до 16 років. Один із них, 16-річний хлопець, погрожував дівчині, вдарив її та розпилив газовий балончик в обличчя.

Крім того, він чинив на неї психологічний тиск, вимагаючи гроші. За свої дії підліток може отримати до 12 років позбавлення волі.

У поліції перекваліфікували дії учасників злочину

Юнакові висунуто підозру за фактом катування і вимагання грошей під час воєнного стану.

Сьогодні було перекваліфіковано дії усіх учасників злочину. Зараз їхні дії розглядаються в межах досудового розслідування за фактом вчинення катування, у тому числі за попередньою змовою групи осіб,

– повідомив Богдан.

Він зазначив, що проведення процесуальних дій потребує часу, оскільки допит постраждалої відбувається за методикою "зеленої кімнати", що дозволяє уникнути повторної травматизації.