Усіх учасників конфлікту вдалося встановити. Повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Київської ОВА Миколу Калашника та омбудсмана Дмитра Лубінця.

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Як у КОВА відреагували на побиття дівчинки в Білій Церкві

Калашник розповів, що наразі дівчинці надають усю необхідну допомогу.

Тримаємо цю резонансну ситуацію на контролі: нічого не буде замовчано. Цією подією ретельно займаються правоохоронці. Усіх учасників конфлікту встановлено, одному із хлопців вже повідомлено про підозру у катуванні та вимаганні коштів. Слідство триває,

– розповів він.

Водночас він звернувся до людей в мережі, які закликають вчинити самосуд відносно учасників конфлікту чи їхніх родичів. Він наголосив, що у правовій державі "мають діяти лише законні механізми реагування".

Крім того, спільно з вчителями та шкільними психологами, офіцерами освітньої безпеки, ювенальними прокурорами на Київщині вже проводять роботу з дітьми, щоб подібні ситуації не повторитися у майбутньому.

"У воєнний час маємо робити все, аби підтримати дітей, які зараз особливо вразливі", – резюмував голова ОВА.

Якою була реакція омбудсмана на конфлікт в Білій Церкві

Лубінець розповів, що як тільки в соціальних мережах було виявлено інформація про побиття неповнолітньої дівчинки в Білій Церкві, Офіс Омбудсмана оперативно розпочав реагувати на інцидент і порушення прав людини.

Він зазначив, що його Представник у Київській області Микита Козиренко, взяв інцидент під особистий контроль та провів вже низку заходів.

Яку роботу вже провів представник омбудсмана:

невідкладно зв’язався з керівництвом поліції Білої Церкви. За наявною інформацією, всі учасники події вже опитані, тривають слідчі дії. Поліція Київщини змінила кваліфікацію злочину, і досудове розслідування наразі ведеться за фактом катування;

сьогодні, 21 січня, співробітники Офісу Омбудсмана зустрілися з постраждалою та її сім’єю, а також провели переговори з директором школи, де навчаються учні, причетні до інциденту. Керівництво навчального закладу запевнило, що проведе роз’яснювальну роботу серед учнів та їхніх батьків, аби запобігти подібним випадкам у майбутньому.

Лубінець зазначив, що головне завдання Офісу Омбудсмана – забезпечити дотримання прав потерпілої.

"Діти мають бути убезпечені від насильства! А у разі, якщо відбулося невідворотнє – мають бути вжиті всі необхідні заходи", – наголосив омбудсман.

Що відомо про побиття дівчинки в Білій Церкві

Напередодні в соцмережах з’явилося відео, на якому група підлітків у Білій Церкві на Київщині жорстоко б’є 12-річну дівчинку. На кадрах видно, як постраждалу, що намагається захиститися, закриваючи обличчя руками, по черзі б’ють і хлопці, і дівчата.

Крім того, у соцмережах опублікували групове фото нападників із жертвою, яку змусили стати на коліна.

Про побиття правоохоронцям повідомила мати дівчинки. Поліція встановила, що неповнолітні зібралися в місцевому парку, куди запросили 12-річну потерпілу, вимагаючи від неї 15 тисяч гривень.

Щоб залякати дівчинку, 16-річний хлопець погрожував їй, вдарив та розпилив газовий балончик просто в обличчя. Крім того, за даними поліції, він чинив на неї психологічний тиск.

З відеозапису видно, що він був не єдиним, хто застосовував силу, хоча частина підлітків лише спостерігала за тим, що відбувається.