Всех участников конфликта удалось установить. Сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Киевской ОВА Николая Калашника и омбудсмена Дмитрия Лубинца.

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Как в КОВА отреагировали на избиение девочки в Белой Церкви

Калашник рассказал, что сейчас девочке оказывают всю необходимую помощь.

Держим эту резонансную ситуацию на контроле: ничего не будет замалчиваться. Этим событием тщательно занимаются правоохранители. Всех участников конфликта установлено, одному из парней уже сообщено о подозрении в пытках и вымогательстве средств. Следствие продолжается,

– рассказал он.

В то же время он обратился к людям в сети, которые призывают совершить самосуд в отношении участников конфликта или их родственников. Он отметил, что в правовом государстве "должны действовать только законные механизмы реагирования".

Кроме того, совместно с учителями и школьными психологами, офицерами образовательной безопасности, ювенальными прокурорами на Киевщине уже проводят работу с детьми, чтобы подобные ситуации не повториться в будущем.

"В военное время должны делать все, чтобы поддержать детей, которые сейчас особенно уязвимы", – резюмировал председатель ОВА.

Какой была реакция омбудсмена на конфликт в Белой Церкви

Лубинец рассказал, что как только в социальных сетях была обнаружена информация об избиении несовершеннолетней девочки в Белой Церкви, Офис Омбудсмена оперативно начал реагировать на инцидент и нарушение прав человека.

Он отметил, что его Представитель в Киевской области Никита Козыренко, взял инцидент под личный контроль и провел уже ряд мероприятий.

Какую работу уже провел представитель омбудсмена:

безотлагательно связался с руководством полиции Белой Церкви. По имеющейся информации, все участники происшествия уже опрошены, продолжаются следственные действия. Полиция Киевщины изменила квалификацию преступления, и досудебное расследование сейчас ведется по факту пыток;

сегодня, 21 января, сотрудники Офиса Омбудсмана встретились с пострадавшей и ее семьей, а также провели переговоры с директором школы, где учатся ученики, причастные к инциденту. Руководство учебного заведения заверило, что проведет разъяснительную работу среди учеников и их родителей, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем.

Лубинец отметил, что главная задача Офиса Омбудсмена – обеспечить соблюдение прав потерпевшей.

"Дети должны быть защищены от насилия! А в случае, если произошло неотвратимое – должны быть приняты все необходимые меры", – подчеркнул омбудсмен.

Что известно об избиении девочки в Белой Церкви

Накануне в соцсетях появилось видео, на котором группа подростков в Белой Церкви Киевской области жестоко избивает 12-летнюю девочку. На кадрах видно, как пострадавшую, пытающуюся защититься, закрывая лицо руками, поочередно бьют и парни, и девушки.

Кроме того, в соцсетях опубликовали групповое фото нападавших с жертвой, которую заставили стать на колени.

Об избиении правоохранителям сообщила мать девочки. Полиция установила, что несовершеннолетние собрались в местном парке, куда пригласили 12-летнюю потерпевшую, требуя от нее 15 тысяч гривен.

Чтобы запугать девочку, 16-летний парень угрожал ей, ударил и распылил газовый баллончик прямо в лицо. Кроме того, по данным полиции, он оказывал на нее психологическое давление.

Из видеозаписи видно, что он был не единственным, кто применял силу, хотя часть подростков лишь наблюдала за тем, что происходит.