Сейчас полиция установила всех участников этого преступления. Что известно об избиении, в каком состоянии сейчас девочка и что известно о подозреваемых – рассказывает 24 Канал.

К теме В Белой Церкви Киевской области подростки избили 12-летнюю девочку: полиция расследует инцидент

Подростки жестоко избили 12-летнюю девочку

Поздно вечером 19 января в местных телеграм-каналах Белой Церкви появились видео с избиением девочки. Группа подростков окружила ребенка и начала всячески издеваться над ней. Несовершеннолетние били ее ногами, обзывали, бросали в ее адрес нецензурную лексику, клеили жевательную резинку и требовали деньги.

На опубликованных в сети кадрах видно, что один из подростков несколько раз применял против девочки газовый/перцовый баллончик. Ребенка несколько раз ударили по голове, а также били ногами. На видео также слышно, что у пострадавшей забрали телефон, а другой парень подросток начал требовать 15 тысяч гривен, которые девочка должна "отдать до пятницы".

Другой парень заявил девушке, что она "должна научится отвечать за свои слова и поступки", а также добавил, что она "мусорнуться хотела", а подросток по прозвищу "Жаба" снял все издевательства подростков над девочкой на видео.

Более того, подростки заставили девушку стать на колени и сделали с ней фотографию. Почему возник конфликт между детьми – неизвестно. В сети распространяли версию, что якобы к этому причастно распространение наркотиков, однако пока эта информация не подтверждена.

Также голос за кадром назвал события "днем святого избиения", а после – стал возле девочки и начал читать молитву "Отче наш".

В сети сообщают, что пострадавшая девочка – переселенка. По информации ТСН, сейчас отец ребенка и двое ее братьев защищают страну и дают отпор российским оккупантам.

Полиция расследует избиение ребенка

В ГУНП Киевской области 19 января сообщили, что в полицию от матери поступило сообщение, что подростки избили ее 12-летнюю дочь. Во время проверки правоохранители выяснили, что телесные повреждения малолетней нанесли трое несовершеннолетних – ровесница потерпевшей, 15 и 16-летние парни.

Также правоохранители обнаружили видео с избиением девочки и вышеуказанными детьми. Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование по факту избиения несовершеннолетней (статья 125 Уголовного кодекса Украины). Санкция указанной статьи предусматривает наказание штрафом до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок до 200 часов, или исправительными работами на срок до одного года.

Следует подчеркнуть, что за действия несовершеннолетних детей будут отвечать родители.

Кто причастен к избиению и кому сообщили о подозрениях

Уже 21 января полиция Киевской области установила, что к избиению и издевательств над 12-летней девочки причастны 10 несовершеннолетних в возрасте от 10 до 16 лет. Начальник ювенальной превенции Нацполиции Василий Богдан рассказал, что проверяется версия что девочка якобы распространяла сплетни о нескольких участников инцидента, а также сверстники ее обвинили в том, что она якобы повредила входную дверь в квартиру одной из участниц избиения и должна заплатить 15 тысяч гривен за их ремонт.

Угрожал, распылил газовый баллончик в лицо и бил 12-летнюю 16-летний парень. За свои действия несовершеннолетний может получить 12 лет лишения свободы. Кроме того, действия подростков переквалифицированы на пытки и вымогательство денег.

Юноше уже предъявлено подозрение по факту пыток и вымогательства денег во время военного положения. 22 января 16-летнему подростку избрали меру пресечения – содержание под стражей до 20 марта 2025 года без права внесения залога.

К слову, в сети утверждали, что подростки, которые били девочку, якобы являются детьми чиновников и правоохранителей. Однако руководитель следственного управления ГУНП в Киевской области Виктор Луговой во время брифинга сообщил, что пока отсутствует какая-либо информация об этом. В то же время он добавил, что тщательно проверяется информация о том, действительно ли участники избиения – дети чиновников.

Лубинец взял дело под личный контроль

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец отреагировал на избиение. Омбудсмен сообщил, что дело под личный контроль взял его представитель в Киевской области – Никита Козыренко.

Работники Офиса омбудсмена уже встретились с пострадавшей и ее семьей, а также провели встречу с директором школы, в которой учатся ученики причастны к этому событию. Лубинец отмечает, что руководство заверило, что будут осуществлены разъяснительные работы как с учениками, так и с родителями по предотвращению в дальнейшем аналогичных случаев.

Наша задача – обеспечить соблюдение прав потерпевшей. Дети должны быть защищены от насилия! А в случае, если произошло неотвратимое – должны быть приняты все необходимые меры!

– подчеркнул Лубинец.

Исполняющий обязанности председателя Киевской областной военной администрации Николай Калашник подтвердил, что сейчас пострадавшей девочке предоставляется вся необходимая помощь.

"Держим эту резонансную ситуацию на контроле: ничего не будет замалчиваться. Этим событием тщательно занимаются правоохранители. Всех участников конфликта установлено, одному из ребят уже сообщено о подозрении в пытках и вымогательстве средств. Следствие продолжается", – сообщил Калашник.

В Киевской ОВА добавили, что сейчас вместе с учителями и школьными психологами, офицерами образовательной безопасности, ювенальными прокурорами уже активизировали работу с детьми. Калашник отметил, что подобные негативные ситуации не должны повториться.

Мать подозреваемого 16-летнего парня отреагировала на обвинения

В среду, 22 января, в Белоцерковском горрайонном суде избрали меру пресечения несовершеннолетнему 16-летнему подозреваемому в пытках 12-летней девочки и вымогательстве средств. Мать подозреваемого заявила, что планирует подавать апелляцию, ведь женщина убеждена, что наказание должны понести все, кто причастен к избиению.

Он один, и из него сделали демона. Хотя на самом деле это не так,

– заявила мать юноши.

Мама 16-летнего подозреваемого добавила, что сын жалеет о своих действиях.