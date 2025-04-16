Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Киева.

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Как женщина объяснила свой поступок

Инцидент с грубым обращением с малолетним ребенком произошел в Днепровском районе Киева.

Потерпевшим с видео оказался 2-летний мальчик, а женщина, которая совершала насилие в отношении него, – его бабушка.

Она говорит, что не сдержала эмоций на капризы внука.

Правоохранители начали проверку и установили личность нарушительницы – ею оказалась бабушка ребенка, 54-летняя местная жительница. Последняя сообщила, что забрала внука из садика, однако по дороге домой мальчик начал капризничать, и женщина, не удержав эмоций, несколько раз его ударила,

– рассказали в полиции.

На женщину составили административный протокол по факту совершения домашнего насилия.

В️ажливо! Правоохранители отмечают, что совершение домашнего насилия, особенно в отношении детей, – недопустимо! Если вы стали жертвой или свидетелем нарушения, немедленно обращайтесь в полицию по спецлинии "102".