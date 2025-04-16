Этим делом уже занимаются правоохранители. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Киева.

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Полиция ищет участников инцидента

Инцидент произошел в Днепровском районе Киева.

Полиция начала проверку по факту насильственных действий в отношении малолетнего ребенка в Днепровском районе столицы. Информацию о происшествии правоохранители обнаружили во время мониторинга социальных сетей,

– говорится в заявлении полиции.

Там рассказали, что в одном из столичных телеграмм-каналов появилось видео, на котором снято грубое обращение с малолетним ребенком. Женщина тянула его за руку, а также несколько раз ударила.

Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства этого инцидента и ищут его участников.

Важно! Полиция призывает граждан, которые были свидетелями или которые владеют какой-либо информацией об этом событии, обращаться на спецлинию "102" или в Днепровское управление полиции по телефону 063 445 80 67.