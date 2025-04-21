Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС України.

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На залізниці від удару струмом постраждала дитина

На одній із залізничних станцій на Волині хлопчик заліз на вагон-цистерну. У якийсь момент дроти сильно вдарили його струмом. Рятувальники нагадують, що високовольтні дроти на залізничних коліях становлять смертельну небезпеку навіть якщо до них не торкатися.

На щастя, працівники ДСНС та залізничники швидко відреагували. Лінії одразу ж знеструмили, а рятувальники зняли постраждалого з вагона. Дитину у свідомості передали лікарям.

Дорогі батьки, розповідайте дітям про ризики – бережіть їхнє життя,

– закликають в ДСНС.

Дитину вдарило струмом на вагоні поїзда / Фото ДСНС України

Підлітки часто шукають екстриму та вигадують небезпечні ігри. Зараз став популярним так званий "зачепінг", коли діти стрибають вагонами метро та залізниці, а також вішаються на потяг, коли той рухається. Внаслідок цих "розваг" вже загинули кілька підлітків. Один з них застрибнув на поїзд в Одеській області та помер від удару струмом. Подібний випадок був і в Одесі. Там двоє неповнолітніх піднялися на вагон, внаслідок чого їх вдарило струмом. Один з юнаків загинув одразу, інший – згодом у лікарні.