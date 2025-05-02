Дитина була мешканкою села Чагор. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на поліцію Чернівецької області.

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Що показала судово-медична експертиза

Пошуками малолітньої дівчинки займалися поліцейські, рятувальники, оператори БпЛА, військовослужбовці, волонтери та місцеві жителі. Також було розіслано орієнтування в інші області.

Від місця, де востаннє бачили дитину, поліцейські разом із рятувальниками постійно проводили ретельний огляд прилеглої території та водойми із залученням фахівців водолазних робіт. Під час повторного обстеження водойми оператори БпЛА ГУ ДСНС за допомогою спецтехніки розшукали тіло зниклої дівчинки у руслі річки Прут,

– повідомили у поліції.

Знайшли дитину приблизно за 5 кілометрів від місця зникнення у межах села Остриця Магальської громади.

Її тіло направили на судово-медичну експертизу, яка встановила, що причиною смерті стала механічна асфіксія через утоплення.

Ознак насильницької смерті не виявлено.

Поліція продовжує встановлювати обставини та причини смерті дівчинки. Триває досудове розслідування.