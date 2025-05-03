Хлопчику було 10 років. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ДСНС.

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Пошуки дитини тривали 2 години

Повідомлення про те, що в місцевому ставку села Тростянець Коломийського району втопилася дитина, надійшло до рятувальників о 18:26.

️Пошуково-рятувальні роботи проводили водолази, місцева пожежна команда та мобільно-оперативна група Коломийського райуправління. Вони тривали 2 години.

О 20:25 водолазами Коломийської рятувально-водолазної станції тіло дитини було виявлено та піднято на поверхню. Загиблого хлопчика передано працівникам поліції,

– повідомили рятувальники.

️Важливо! У ДСНС закликали батьків не залишати своїх дітей без нагляду біля водойм та пояснювати їм правила безпечної поведінки на воді.

Нагадаємо, що напередодні на Буковині у руслі річки Прут знайшли мертвою 13-річну дівчинку. Її шукали з 11 квітня.