Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на соцмережі.

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Чоловіки погрожували дітям розправою

На Левандівському озері трапився жахливий інцидент. Так, компанія чоловіків ловила рибу, однак одну з них заховала у пакет, а не відпустила назад у водойму, як того вимагають правила. Цей вчинок зафіксували підлітки, які відпочивали біля озера.

Важливо. На Левандівському озері дозволена лише спортивна риболовля. Після вилову всіх риб відпускають назад у водойму.

Чоловік виловив рибу та заховав у пакет: дивіться відео

Після цього підлітки підійшли до чоловіків та зробили їм зауваження. Хлопці наголосили, що бачили, як чоловіки заховали рибу у пакет та попросили її випустити назад у воду.

Однак на таке зауваження незнайомці відреагували досить агресивно. Один з чоловіків почав погрожувати дітям фізичною розправою.

Я тебе зараз ляпну тут, ти і потонеш… Дай пістолет, я його застрелю,

– почав погрожувати чоловік.

Ці погрози підлітки також зняли на відео, а після – звернулися за допомогою.

Чоловіки почали погрожувати через зауваження: дивіться відео (Увага! Присутня нецензурна лексика,18+)

Згодом у громадській організації "Озеро Левандівське" повідомили, що порушників затримали працівники поліції. За попередньою інформацією, чоловіків звинувачують у хуліганстві, адже рибу у них не виявили.

У коментарі 24 Каналу в пресслужбі поліції Львівської області підтвердили, що такий інцидент дійсно був зафіксований правоохоронцями. Всі особи вже встановлені та будуть притягнуті до відповідальності. Інші деталі будуть оприлюднені офіційно згодом.

Варто наголосити, що з 1 квітня 2025 року в Україні запроваджена щорічна весняно-літня заборона на вилов риби. Причина – початок нерестового періоду.