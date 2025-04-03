Вилов риби під повною забороною

Обмеження щодо вилову риби вводяться для забезпечення сприятливих умов розмноження водних біоресурсів і стосуються більшості рибогосподарських водойм країни, повідомляє 24 Канал із посиланням на Державне агентство розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм України.

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У період нересту риболовля дозволяється лише з берега, поза межами нерестовищ, із використанням гачкових знарядь лову, що містять не більше двох гачків на одного рибалку. Також допускається лов спінінгом, але виключно з однією штучною приманкою.

Нерест – один з найважливіших періодів відтворення рибних популяцій, від успішності якого залежить розвиток і майбутня кількість водних біоресурсів. Тому закликаю рибалок відповідально ставитися до нерестуючої риби та дотримуватися встановлених обмежень,

– наголошує Голова Держрибагентства Владислав Невеселий.

Перелік територій, де вилов риби заборонено, визначений відповідними наказами територіальних управлінь Держрибагентства. Тривалість нерестової заборони може варіюватися залежно від регіону та конкретної водойми.

Зверніть увагу! Під час нересту забороняється не лише вилов риби, а й пересування моторних суден і транспортних засобів по водоймах, за винятком випадків, передбачених законодавством. Промислове рибальство та підводне полювання також підпадають під заборону. Порушення цих вимог тягне за собою адміністративну або кримінальну відповідальність, а також зобов'язання відшкодувати завдані рибному господарству збитки.