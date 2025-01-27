Українські океанічні риболови б'ють рекорди
Минулорічні показники вилову на 54% більше, ніж у 2023 році (12 945 тонн), і на 107% більше, ніж у 2022 році (9 659 тонн), передає 24 Канал із посиланням на Мінагрополітики.
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Результати вилову 2024 року:
- 19 075 тонн антарктичного криля;
- 905 тонн антарктичних іклачів.
На промисел працювали п'ять суден під державним прапором України:
- "SIMEIZ", "KOREIZ", "CALIPSO" та "MARIGOLDS" – іклачева кампанія.
- "MORE SODRUZHESTVA" – лов антарктичного криля.
Риболови сплатили за 2024 рік понад 7,2 мільйона гривень до місцевих бюджетів за спеціальне використання водних біоресурсів. Це на 1,1 мільйона гривень більше, ніж у 2023 році.