Украинские океанические рыболовы бьют рекорды

Прошлогодние показатели вылова на 54% больше, чем в 2023 году (12 945 тонн), и на 107% больше, чем в 2022 году (9 659 тонн), передает 24 Канал со ссылкой на Минагрополитики.

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Результаты вылова 2024 года:

  • 19 075 тонн антарктического криля;
  • 905 тонн антарктических клыкачей.

На промысел работали пять судов под государственным флагом Украины:

  • "SIMEIZ", "KOREIZ", "CALIPSO" и "MARIGOLDS" – иклачевая кампания.
  • "MORE SODRUZHESTVA" – лов антарктического криля.

Рыболовы уплатили за 2024 год более 7,2 миллиона гривен в местные бюджеты за специальное использование водных биоресурсов. Это на 1,1 миллиона гривен больше, чем в 2023 году.

Что такое ККАМЛР

Это межправительственная организация, которая отвечает за выполнение положений Конвенции о сохранении морских живых ресурсов Антарктики, осуществляет контроль за промышленной и научно-исследовательской деятельностью в пределах районов, на которые распространяется действие Конвенции. Украина является членом ККАМЛР с 1994 года. В зоне ответственности ККАМЛР не предусмотрено установление национальных квот вылова и вылов водных биоресурсов осуществляется по олимпийскому принципу, то есть до исчерпания общего лимита разрешенного к вылову ресурса в конкретном подрайоне промысла.