Яким риболовним підприємствам допоможуть

Міністр аграрної політики Віталій Коваль зазначив, що рішення дозволить підтримати виробників прісноводної риби, повідомляє 24 Канал із посиланням на Мінагрополітики. Допомога буде надаватись підприємствам, що працюють на територіях, які були окуповані або де велись (ведуться) бойові дії.

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Зокрема, підприємці зможуть отримати компенсацію у розмірі до 30% витрат (без урахування податку на додану вартість) на:

вирощування рибопосадкового матеріалу для його подальшої реалізації;

придбання рибопосадкового матеріалу для зариблення водойм з метою виробництва товарної продукції.

Заявки на отримання фінансової підтримки прийматимуться через Державний аграрний реєстр. Про початок прийому заявок буде повідомлено на сайтах Мінагрополітики та ДАР,

– додав міністр аграрної політики та продовольства.

Постанову про затвердження допомоги рибним підприємствам вже зареєстрували в уряді.