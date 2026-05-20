Подробиці інциденту розповідають у місцевих телеграм-каналах. Про це пише, зокрема, "ЧП Севастополь".

Як у Севастополі обвалився балкон у школі?

У школі №13 у Севастополі стався обвал балкона, коли на ньому перебували випускники. Унаслідок інциденту постраждали 10 учнів віком приблизно від 17 до 18 років – усіх їх екстрено госпіталізували з травмами різного ступеня тяжкості.

За даними російських медіа, школярі перебували на балконі другого поверху під час святкової фотосесії. Вони робили пам'ятні фото й вирішили пострибати під час зйомки, після чого конструкція раптово обвалилася. За словами очевидців, відео інциденту знімала мати одного з випускників.

Частина підлітків отримала переломи кінцівок, зокрема ніг, ключиці та тазу, а також черепно-мозкові травми і комбіновані ушкодження.

Повідомлялося, що один із постраждалих був без свідомості. Ймовірно, йшлося про 17-річну дівчину Катю, яка, як уточнили згодом, отримала тяжку травму голови й перебувала у критичному стані, але пізніше лікарям вдалося її стабілізувати. Інші постраждалі залишаються під наглядом медиків із травмами середнього ступеня тяжкості.

Школу тільки-но відремонтували: що ж сталося?

У школі проводили масштабний ремонт, під час якого оновлювали інженерні комунікації, вікна, двері, фасади та внутрішні приміщення.

Повідомляється, що ремонт відбувався у 2024 – 2025 роках, на що витратили 156,5 мільйона рублів, з яких близько 29 тисяч рублів пішло на відновлення балкона.

Офіційно реконструкцію завершили 15 травня 2026 року – лише за кілька днів до інциденту. Підрядником робіт була компанія ТОВ СЗ "Темпрано", яка надала п'ятирічну гарантію на виконані роботи.

Слідство ж розглядає версію, що учні почали активно рухатися та стрибати під час фотосесії, що, власне, могло спричинити перевантаження конструкції балкона і його руйнування.

За наявною інформацією, у 2020 році на капітальний ремонт школи витратили близько 3,8 мільйона рублів. У 2024 році "очільник" Севастополя Михайло Развожаєв звітував про повне оновлення інженерних мереж, заміну вікон і дверей, а також ремонт фасаду та внутрішніх приміщень.

На що окупанти перетворили півострів?

У тимчасово окупованому Криму й надалі загострюється ситуація з водопостачанням. Попри заяви окупаційної влади про стабільну ситуацію, місцеві річки продовжують міліти. На невеликий потік нещодавно перетворилася одна з ключових річок півострова Біюк-Карасу.

Економічні й соціальні проблеми, при цьому, не заважають окупантам займатися стихійною археологією на території Криму. Російський археолог Олександр Бутягін заявив про намір продовжувати археологічні розкопки, попри їхній міжнародно визнаний незаконний статус. За його словами, нові експедиції на півострові планують відновити влітку 2026 року.

Також у Криму вже зовсім по-іншому використовують дитячий табір "Артек". Його дедалі більше інтегрують у систему військово-патріотичної підготовки: дітей там навчають роботі з безпілотниками та іншими технологіями подвійного призначення.

Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко зазначає, що через "Артек" відбувається робота не лише з дітьми з окупованих територій, а й із неповнолітніми з окремих європейських країн, яких залучають до відповідних програм.

Як країна-агресорка перетворює українських дітей на зброю?

Росія спрямовує значні ресурси на інтеграцію та ідеологічний вплив на українських дітей в окупованих регіонах. На тимчасово окупованих територіях діють різні форми таких програм – табори "перевиховання", кадетські класи та військово-освітні заклади, де дітей навчають за російськими стандартами, формують проросійську ідеологію та готують до подальшого залучення у військову сферу.

Важливо! Існує навіть окремий спеціалізований навчальний курс, спрямований на підготовку підлітків до інформаційної та пропагандистської діяльності в інтересах Кремля.



Його детально дослідили журналісти-розслідувачі, зокрема, представник 24 Каналу Мар'ян-Сергій Чупак. У межах розслідування також було вивчено сотні сторінок внутрішніх документів окупаційних структур і зібрано дані про долі українських дітей із тимчасово окупованих територій.