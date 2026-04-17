Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко в ефірі 24 Каналу заявив, що через "Артек" росіяни працюють не лише з дітьми з окупованих територій. За його словами, до цього залучають і дітей з європейських країн.
Як Росія возить дітей з Європи до "Артеку"?
Андрющенко пояснив, що ситуація з "Артеком" набагато серйозніша, ніж це видно з окремих фото, бо Росія використовує цей табір не лише для роботи з дітьми на окупованих територіях. До окупованого Криму привозять і дітей з європейських країн. Для цього на території Євросоюзу, передусім у країнах колишнього Варшавського договору, працює низка організацій, які забезпечують такі поїздки.
Артек – один з небагатьох таборів, в які росіяни завозять європейських дітей, як би дико зараз це не прозвучало,
– сказав Андрющенко.
Серед тих, кого везуть до Криму, є і російськомовні діти, які давно живуть у країнах-партнерах України. Нещодавно в одній із балтійських країн стався великий скандал, бо мер одного з міст фактично оплатив дітям такий "відпочинок" в "Артеку".
За радянських часів Артек виконував ту саму функцію. Це був міжнародний табір, куди звозили дітей для інтеграції з радянськими дітьми. Вони просто продовжують цю традицію,
– пояснив він.
Тепер цю саму радянську модель росіяни використовують уже в окупованому Криму. "Артек" у них працює не як звичайний дитячий табір, а як частина системи, через яку вони просувають свої наративи і за межі Росії.
Росія вкладає мільярди в мілітаризацію українських дітей
Рівень мілітаризації дітей на окупованих територіях, за словами Андрющенка, вже давно вийшов за межі окремих таборів чи показових заходів. Він навів офіційний звіт центру "Воїн" з окупованої Луганщини, де йдеться, що лише за минулий рік через курси військової підготовки там провели 3 тисячі дітей. І це, як він підкреслив, лише одна область, яка до того ж залишається однією з найменш заселених.
Це єдине, на що дійсно росіяни знаходять гроші навіть більше, аніж вони знаходять на рекрутинг власного гарматного м'яса,
– наголосив він.
До слова! Росія планує перекидати мобілізованих із Криму на фронт, зокрема для доукомплектування 810-ої окремої бригади морської піхоти Чорноморського флоту. При цьому кримчанам раніше обіцяли службу лише на території півострова, але тепер їх відправляють у піхоту.
Таку ж роботу, за його даними, росіяни посилюють і в Маріуполі. Він розповів, що на цей рік туди додатково спрямували ще 8 мільярдів на так звані освітні програми, які насправді стосуються військово-ідеологічної підготовки дітей. На це Росія знаходить гроші навіть охочіше, ніж на рекрутинг дорослих найманців.
Їм потрібні ідеологічні солдати. І вони взялися за дітей, от вони масово їх виховують,
– наголосив він.
Цю роботу, за його словами, ведуть системно і на різних рівнях. Одним з ідеологів він назвав Сергія Кірієнка, а ще однією фігурою у цій схемі – Марію Львову-Бєлову, яка отримала нове підвищення і очолила додатковий фонд під назвою "Забота о детях".
Що відбувається в окупованому Криму?
- Поблизу Краснокам'янки в окупованому Криму Росія розгорнула одну з трьох однакових за виглядом баз, схожі об'єкти також з'явилися біля Ладозького озера та на узбережжі Білого моря. Офіційного пояснення їхнього призначення немає, але всі майданчики мають схожу структуру, подвійний периметр охорони і потужний захист від блискавок.
- Російська ППО в Криму зазнає системних втрат, тому українські дрони проходять над Азовським і Чорним морями дедалі впевненіше й дістають цілі глибше в тилу. За відкритими підтвердженими даними, йдеться приблизно про 400 знищених одиниць, серед них командні пункти і близько 120 радарів.
- Частина нового санкційного пакета України стосується суб'єктів, причетних до будівництва Керченського мосту, незаконного підприємництва на окупованих територіях та роботи російського оборонно-промислового комплексу.