За даними відомого аналітика H. I. Sutton, усі три майданчики з'явилися на територіях, що належать або використовуються російським Міноборони. Попри це, офіційного пояснення їхніх функцій немає, пише Defense Express.
Для чого Росія могла розгорнути таємні бази у 3 різних місцях?
У Криму об'єкт будують на території колишнього складу ядерної зброї поблизу Краснокам'янки, приблизно за 10 кілометрів від Судака.
Роботи почалися восени 2022 року, а вже через місяць там встановили перший надувний ангар. Об'єкт почав працювати у липні 2024 року. Зараз там встановлено три великі надувні арочні ангари, кілька синіх морських контейнерів, з'єднаних товстими кабелями або трубами, а також один менший укріплений контейнер.
Таємна база у Криму / Фото Airbus
Аналогічний комплекс помітили приблизно за 50 кілометрів від Санкт-Петербурга, на території колишнього танкового полігону "Нясино" біля Ладозького озера. Його також почали облаштовувати у 2022 році, паралельно з кримським об'єктом. Там є надувні ангари та кілька бетонних майданчиків, частина з яких розташована окремо від основної зони.
Таємна база у Ленінградській області / Фото Airbus
Третій типовий об'єкт з'явився на полігоні "Ненокса" в Архангельській області, де випробовують ядерні ракети, зокрема "Буревестник". Його будівництво стартувало влітку 2023 року та завершилося восени того ж року.
Таємна база на Білому морі / Фото Airbus
Усі три майданчики мають схожий вигляд: подвійний периметр охорони з парканів та потужні системи захисту від блискавок. Водночас на супутникових знімках майже не видно персоналу чи звичної інфраструктури – складів, технічних будівель або логістичних зон, що ще більше ускладнює розуміння їхнього реального призначення.
Що відомо про загрозу російського удару по Європі?
Путін зараз у складному становищі. Російська армія загрузла у війні проти України, зазнає великих втрат і не має значних успіхів. Допомогти союзникам, як-от Іран, він теж не може, а його партнер у Європі Віктор Орбан втрачає вплив.
кономіка Росії слабшає, а Європа тим часом посилює оборону. Війна затягується, і перемоги Кремля не видно.
Експерти попереджають: Путін може піти на нову ескалацію, навіть проти Європи, бо вважає, що час працює проти нього. Водночас Росія вже веде гібридну війну і погрожує країнам, які допомагають Україні.
За даними The Times, Росія може готуватися розмістити ядерну зброю в космосі для ураження супутників. У США вважають, що це створить серйозну загрозу для всього світу.
Голова Космічного командування США генерал Стівен Вайтінг заявив, що Вашингтон дуже занепокоєний такими планами Кремля. За його словами, Росія вже втручається у супутниковий зв'язок та глушить GPS-сигнали, що становить небезпеку навіть для цивільної авіації.
Якщо ядерний заряд підірвати на орбіті, це може вивести з ладу тисячі супутників. Під удар потраплять не лише військові системи, а й інтернет, мобільний зв'язок, навігація та GPS-сервіси по всьому світу.