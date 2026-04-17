По данным известного аналитика H. I. Sutton, все три площадки появились на территориях, принадлежащих или используемых российским Минобороны. Несмотря на это, официального объяснения их функций нет, пишет Defense Express.

Для чего Россия могла развернуть тайные базы в 3 разных местах?

В Крыму объект строят на территории бывшего склада ядерного оружия вблизи Краснокаменки, примерно в 10 километрах от Судака.

Работы начались осенью 2022 года, а уже через месяц там установили первый надувной ангар. Объект начал работать в июле 2024 года. Сейчас там установлены три больших надувных арочных ангара, несколько синих морских контейнеров, соединенных толстыми кабелями или трубами, а также один меньший укрепленный контейнер.

Тайная база в Крыму / Фото Airbus

Аналогичный комплекс заметили примерно в 50 километрах от Санкт-Петербурга, на территории бывшего танкового полигона "Нясино" у Ладожского озера. Его также начали обустраивать в 2022 году, параллельно с крымским объектом. Там есть надувные ангары и несколько бетонных площадок, часть из которых расположена отдельно от основной зоны.

Тайная база в Ленинградской области / Фото Airbus

Третий типовой объект появился на полигоне "Ненокса" в Архангельской области, где испытывают ядерные ракеты, в частности "Буревестник". Его строительство стартовало летом 2023 года и завершилось осенью того же года.

Тайная база на Белом море / Фото Airbus

Все три площадки имеют похожий вид: двойной периметр охраны из заборов и мощные системы защиты от молний. В то же время на спутниковых снимках почти не видно персонала или привычной инфраструктуры – складов, технических зданий или логистических зон, что еще больше затрудняет понимание их реального назначения.

