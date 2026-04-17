А в дальнейшем ситуация может только ухудшиться. Об этом говорится в материале The Washington Post.

Ударит ли Россия по Европе?

Несмотря на временные прибыли от высоких цен на нефть, вызванные ситуацией на Ближнем Востоке, российская экономика находится в сложном состоянии. Европейские страны усиливают оборону и все жестче реагируют на действия Москвы, а НАТО развернуло свои войска от Арктики до Черного моря.

Война против Украины затягивается, и желаемой для Кремля победы не видно. В такой ситуации Путин может задумываться о новом конфликте и воевать уже против всей Европы, даже не завершив войну в Украине.

Его могут подталкивать к этому опасения, что время играет против него: европейские государства перевооружаются, Украина развивает новые дальнобойные средства, а в США у власти находится Дональд Трамп, который критически относится к НАТО.

Эти риски описаны в исследовании Юджина Румера под названием "Агрессивная и истощенная: Россия после войны с Украиной". Аналитик предупреждает, что после завершения войны Россия может стать еще более нестабильной, озлобленной и опасной для Европы, чем раньше.

Эксперты отмечают, что именно Европа остается ключевым направлением для Кремля, а война против Украины – незавершенным проектом для Путина.

Со своей стороны Майкл Кофман отмечает, что Россия не достигла своих целей и уже в 2026 году сталкивается с трудностями: потери достигают десятков тысяч, и темпы наступления поддерживать все сложнее. Для Кремля Украина является угрозой, потому что стремится интегрироваться в Европу.

В Москве это воспринимают как часть более широкого противостояния с Западом. Россия уже ведет гибридную войну против союзников Украины, а по словам генсека НАТО Марка Рютте, в течение ближайших 5 лет Москва может быть готова применить силу против Альянса.

На этой неделе Россия даже пригрозила ударами по европейским странам, которые поставляют Украине дроны – среди них Германия, Великобритания, Швеция, Италия и Нидерланды. Экс-президент Дмитрий Медведев фактически назвал такие объекты потенциальными целями.

Путин уже демонстрировал готовность к рискованным решениям. Если он решит, что окно возможностей закрывается, может попытаться атаковать, например, одну из стран Балтии, чтобы проверить действенность статьи 5 НАТО. Отдельное беспокойство вызывает позиция Дональда Трампа.

Его критика НАТО подрывает доверие европейцев к гарантиям безопасности США. В стратегических документах администрации даже звучат призывы к балансировке между Россией и Европой, что только усиливает тревогу союзников.

Что говорят в ЦПД?

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко отметил, что страна-агрессор действительно может увеличить информационные и гибридные провокации против Европы.

Окружение главы Кремля убедило его, что именно сейчас есть шанс расшатать Евросоюз и НАТО, чтобы они уменьшили поддержку Украины.

При этом Коваленко отмечает, что такая стратегия россиян не сработает, зато лишь продемонстрирует неготовность Кремля к росту технологических угроз в случае нежелания останавливать войну.

Россия сейчас – решето с кучей целей,

– подчеркнул он.

Отметим, что украинское оружие все эффективнее бьет по российским военным целям. Дроны долетают до самых отдаленных регионов, создавая угрозу, в частности, для нефтяной инфраструктуры агрессора. Одним из последних ударов была атака на нефтекомплекс в Туапсе, которая вызвала масштабный пожар, повреждения терминала и эвакуацию людей.

